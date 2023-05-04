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Дома в Дальницкий сельский совет, Украина

7 объектов найдено
Дом 11 комнат в Санжейка, Украина
Дом 11 комнат
Санжейка, Украина
Комнаты 11
Площадь 700 м²
Этаж 1/3
€ 542,066
Дом 12 комнат в Санжейка, Украина
Дом 12 комнат
Санжейка, Украина
Комнаты 12
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/3
€ 180,689
Дом 3 комнаты в Санжейка, Украина
Дом 3 комнаты
Санжейка, Украина
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
€ 76,793
Дом 4 комнаты в Грибовка, Украина
Дом 4 комнаты
Грибовка, Украина
Комнаты 4
Площадь 380 м²
Этаж 1/2
€ 396,611
Дом 4 комнаты в Санжейка, Украина
Дом 4 комнаты
Санжейка, Украина
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Этаж 1/2
€ 108,413
Дом 5 комнат в Санжейка, Украина
Дом 5 комнат
Санжейка, Украина
Комнаты 5
Площадь 330 м²
Этаж 1/2
€ 271,033
Дом 11 комнат в Санжейка, Украина
Дом 11 комнат
Санжейка, Украина
Комнаты 11
Площадь 700 м²
Этаж 1/3
€ 542,066

Параметры недвижимости в Дальницкий сельский совет, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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