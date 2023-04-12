Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Коттеджи

Купить коттедж с видом на море в Украине

в Киеве
3
в Лиманка
6
в Нерубайский сельский совет
10
в Молодежненский сельский совет
6
в Великодолинское
10
в Великодолинский поселковый совет
10
в Киевская область
2
в Дальницкий сельский совет
7
Показать больше
Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 44 м²
€ 43,971
36 Жемчужина. Дом сдан Состояние от строителей, стяжка, штукатурка, приборы учета, брониров…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 68 м²
€ 38,474
Квартира в центре города. Комнаты светлые, есть выход в свой полисадник 20метров. Прекрасный…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 102 м²
€ 160,310
Один из лучших домов: красный кирпич, 2-х конт. котел, закрытый, охраняемый двор. 3-х комн. …
Дом 7 комнатв Одесса, Украина
Дом 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат 660 м²
€ 622,919
два качественных дома 660кв.м и 100кв.м на земельном участке 22 сот. 1 эт- холл гостиная, …
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 38 м² 8/24 Этаж
€ 59,544
15996 Предлагаем вашему вниманию стильную, однокомнатную квартиру в Ку…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 61 м² 16/17 Этаж
€ 52,673
15367 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Од…
Дом 3 комнатыв Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 67,788
14329 Продам новый дом с участком 4 сотки. Дом без ремонта, что позвол…
Дом 5 комнатв Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 128 м²
€ 68,704
1/2дома, 2 санузла, 2 кухни по 9м. есть летняя кухня 23 кв.м. все коммуникации в доме, окна …
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 71 м² 7/12 Этаж
€ 43,971
№4457 Продам 3-комнатную квартиру на посёлке Котовского. Евро ремонт. Г…
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 24 м² 3/17 Этаж
€ 17,863
12729. Продается уютная однокомнатная квартира в жилом комплексе "Аква…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 95 м²
€ 46,078
ЖК Теплый дом - это 9 эт. комплекс из красного кирпича. Качественные экологически безопасные…
Квартира 5 комнатв Одесса, Украина
Квартира 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 173 м²
€ 256,496
Шикарный старинный особняк в центре старой Одессы с фасадной мраморной парадной в двух минут…

Параметры недвижимости в Украине

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти