Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Украине
Новые дома в Украине
Все новостройки в Украине
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Украине
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Украине
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Коттеджи
Купить коттедж с видом на горы в Украине
в Karolino-Buhaz Rural Council
7
в Маяковский сельский совет
3
в Затока
1
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 5 комнат
Таирово, Украина
5 Количество комнат
200 м²
1/2 Этаж
€ 87,025
8817. Продаётся прекрасный 2-х этажный дом в Светлом Совиньоне. Общая …
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
87 м²
€ 41,223
Квартира трехсторонняя, 2 кухни, 2 с/у, АГВ отключено. Отличная планировка, под серьезный ка…
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
80 м²
€ 64,124
Уютный теплый дом в хорошем состоянии, 2 этажа, первый этаж гостинная , второй этаж две спа…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
38 м²
€ 23,359
Жилое состояние, МПО, облицовка, чистая парадная
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
65 м²
1/1 Этаж
€ 20,153
№6461 Предлагается к продаже 2-х комнатная квартира в частном секторе с…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
39 м²
€ 29,314
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
76 м²
€ 46,719
Дом сдан. Хорошая планировка. Санузел раздельный. Просторная гардеробная. Идиальная стяжка.…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
56 м²
6/19 Этаж
€ 109,927
17175 Однокомнатная квартира в новом доме возле Парка Победы. Сделан а…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
41 м²
€ 38,016
жк Маршал сити. Все делалось с нуля и для себя. 3 этаж 16 этажного дома. На кухне панорамное…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
62 м²
5/5 Этаж
€ 24,734
16948. Трехкомнатная квартира в районе Дома Мебели. Крепкий дом с ухоже…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
16 м²
€ 21,069
Очень симпатичная, светлая, с хорошим, современным, свежим ремонтом, квартира. Бюджетная, дв…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
35 м²
€ 41,223
отличная, уютная, красивая квартира с евроремонтом в сердце Одессы. Каждый день Вы сможете л…
Параметры недвижимости в Украине
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты