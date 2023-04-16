Купить дом в Черноморский городской совет, Украина

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20 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Бурлачья Балка, Украина
5 Количество комнат
200 м²
1/2 Этаж
€ 61,247
17613 Продам новый двух этажный дом в Бурлачьей Балке. Общая площадь 20…
Дом 5 комнат
Черноморск, Украина
5 Количество комнат
350 м²
1/3 Этаж
€ 207,161
15278. В продаже дома в Черноморске. 3 этажа, общая площадь 350 кв.м. В…
Дом 3 комнаты
Черноморск, Украина
3 Количество комнат
164 м²
1/2 Этаж
€ 202,657
15277 В продаже дом в Черноморске. 2 этажа, общая площадь 165 кв.м. В д…
Дом 11 комнат
Черноморск, Украина
11 Количество комнат
594 м²
1/3 Этаж
€ 404,413
15139 Продам дом в Черноморске с видом на море. Трёхэтажный дом с обус…
Дом 2 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
2 Количество комнат
65 м²
1/3 Этаж
€ 76,559
14859 Продам 3-х этажный домик у самого моря. Общая площадь 65 кв.м 1…
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
3 Количество комнат
66 м²
1/2 Этаж
€ 64,850
7834...В продаже дом-дача в Бурлачей Балке у самого моря. Два этажа. Тр…
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
4 Количество комнат
120 м²
1/2 Этаж
€ 117,091
7750 Продам 2-х этажную дачу в кооперативе "Посейдон". Общая площадь…
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
3 Количество комнат
90 м²
1/2 Этаж
€ 43,234
№6676 Предлагаем к продаже 2-х этажный дом рядом с морем в массиве Бур…
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
3 Количество комнат
40 м²
1/1 Этаж
€ 17,113
№6675. . . . . . Предлагаем к продаже небольшой домик рядом с морем в …
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
4 Количество комнат
70 м²
1/2 Этаж
€ 54,042
№5602. Продается 2-х этажный дом у моря. Общая площадь 70 кв.м. Расплан…
Дом 4 комнаты
Черноморск, Украина
4 Количество комнат
282 м²
1/3 Этаж
€ 378,293
№2817. Эксклюзивная продажа. Продам 3-х этажный дом у моря в поселке Но…
Дом 8 комнат
Малодолинское, Украина
8 Количество комнат
300 м²
1/3 Этаж
€ 49,538
№2774. Предлагаем к продаже 3-х этажный дом на берегу озера в пос. Моло…
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
3 Количество комнат
90 м²
1/2 Этаж
€ 85,566
№2333. . . Продается 2-х этажная дача в пос. Бурлачья Балка. Общая площ…
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
4 Количество комнат
90 м²
1/2 Этаж
€ 58,545
№2338. Предлагается к продаже дача в Совиньоне, 2 этажа, общая 90 м, …
Дом 1 комната
Бурлачья Балка, Украина
1 Количество комнат
25 м²
1/1 Этаж
€ 13,510
№2331. . Продается дача в поселке Бурлачья Балка. Общая площадь 20 кв.…
Дом 1 комната
Бурлачья Балка, Украина
1 Количество комнат
50 м²
1/2 Этаж
€ 40,531
№2330. Продается 3-х уровневая дача в пос. Совиньоне. Общая площадь 50 …
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
4 Количество комнат
90 м²
1/2 Этаж
€ 81,063
№2328 Продается 2-х этажный дом в Бурлачьей Балке. Общая площадь 90 кв…
Дом 7 комнат
Черноморск, Украина
7 Количество комнат
380 м²
1/3 Этаж
€ 162,126
№1120. . . Предлагаем к продаже просторный трехэтажный дом в Черноморск…
Дом 5 комнат
Черноморск, Украина
5 Количество комнат
352 м²
1/2 Этаж
€ 72,056
№1093. . Продаётся дом в г. Черноморск на ул. Набережная с прекрасным в…
Дом 7 комнат
Бурлачья Балка, Украина
7 Количество комнат
250 м²
1/2 Этаж
€ 42,333
№1055. . . Продам новый дом возле Совиньона, по ул.Есенина. Который рас…
Параметры недвижимости в Черноморский городской совет, Украина
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