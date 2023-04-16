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Купить квартиру в Черноморский городской совет, Украина

Черноморск
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4 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Черноморск, Украина
Квартира 2 комнаты
Черноморск, Украина
2 Количество комнат 45 м² 14/25 Этаж
€ 13,510
17350 Продается двухкомнатная квартира в Черноморске, состояние от стро…
Квартира 1 комнатав Черноморск, Украина
Квартира 1 комната
Черноморск, Украина
1 Количество комнат 50 м² 1/10 Этаж
€ 46,836
15410 Продаётся однокомнатная квартира. В жилом состоянии, со всей нео…
Квартира 2 комнатыв Бурлачья Балка, Украина
Квартира 2 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
2 Количество комнат 45 м² 1/3 Этаж
€ 14,411
10450 Продается 2-х комнатная квартира в Черноморке. Квартира под ремон…
Квартира 1 комнатав Бурлачья Балка, Украина
Квартира 1 комната
Бурлачья Балка, Украина
1 Количество комнат 16 м² 3/3 Этаж
€ 7,836
9315. . . Предлагаю к продаже 1-комнатную квартиру в Совиньоне. В кварт…

Параметры недвижимости в Черноморский городской совет, Украина

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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