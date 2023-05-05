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Дома в Черноморск, Украина

6 объектов найдено
Дом 5 комнат в Черноморск, Украина
Дом 5 комнат
Черноморск, Украина
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Этаж 1/3
€ 208,653
Дом 3 комнаты в Черноморск, Украина
Дом 3 комнаты
Черноморск, Украина
Комнаты 3
Площадь 164 м²
Этаж 1/2
€ 204,118
Дом 11 комнат в Черноморск, Украина
Дом 11 комнат
Черноморск, Украина
Комнаты 11
Площадь 594 м²
Этаж 1/3
€ 407,328
Дом 4 комнаты в Черноморск, Украина
Дом 4 комнаты
Черноморск, Украина
Комнаты 4
Площадь 282 м²
Этаж 1/3
€ 381,019
Дом 7 комнат в Черноморск, Украина
Дом 7 комнат
Черноморск, Украина
Комнаты 7
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
€ 163,294
Дом 5 комнат в Черноморск, Украина
Дом 5 комнат
Черноморск, Украина
Комнаты 5
Площадь 352 м²
Этаж 1/2
€ 72,575
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