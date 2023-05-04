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Жильё в Buchanskiy rayon, Украина

7 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7/10
€ 76,793
Квартира 1 спальня в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/11
€ 46,979
Квартира 1 спальня в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
€ 40,655
Квартира 2 спальни в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 2 спальни
Софиевская Борщаговка, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 10/11
€ 36,138
Квартира 2 спальни в Святопетровское, Украина
Квартира 2 спальни
Святопетровское, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 5/5
€ 42,462
Квартира 3 спальни в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 3 спальни
Софиевская Борщаговка, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 5/10
€ 81,310
Квартира 1 спальня в Святопетровское, Украина
Квартира 1 спальня
Святопетровское, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
€ 47,160

Параметры недвижимости в Buchanskiy rayon, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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