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Таунхаусы в Бровары, Украина

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бровары, Украина
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бровары, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
SH-179-525 Продается двухэтажный дуплекс в прекрасном состоянии, с ремонтом, общей площадью…
€149,938

Параметры недвижимости в Бровары, Украина

недорогая
элитная
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