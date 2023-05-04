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Дома в Броварской район, Украина

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Рожны, Украина
Дом 4 спальни
Рожны, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
€ 65,951

Параметры недвижимости в Броварской район, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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