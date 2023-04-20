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Купить недвижимость в Бориспольский район, Украина

Яготин
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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Яготин, Украина
Квартира 1 спальня
Яготин, Украина
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 4/24 Этаж
€ 105,005
Продаю 2 Комнатную Квартиру Киев Теремки-2 метро Выставочный центр SF-2-149-010 Продаю Дву…

Параметры недвижимости в Бориспольский район, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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