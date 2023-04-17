Купить недвижимость в Белгород-Днестровский район, Украина

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Realting.com
Украина
Одесская область
Белгород-Днестровский район
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Karolino-Buhaz Rural Council
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Дом 15 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
15 Количество комнат
1 300 м²
1/4 Этаж
€ 364,148
15887 Продам 4-х этажный дом на берегу моря, между морем и лиманом под …
Дом 4 комнаты
Каролино-Бугаз, Украина
4 Количество комнат
276 м²
1/2 Этаж
€ 227,593
15879 Продам 2-х этажный дом у моря с участком 7 соток. Основной дом …
Дом 7 комнат
Затока, Украина
7 Количество комнат
160 м²
1/2 Этаж
€ 132,004
14180. Продам 2-х этажный дом в с.Затока вблизи от моря. 7 отдельных ко…
Дом 1 комната
Затока, Украина
1 Количество комнат
26 м²
1/4 Этаж
€ 16,387
10499 . . . В продаже часть дома в пос. Затока у самого берега моря. Об…
Дом 6 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
6 Количество комнат
198 м²
1/2 Этаж
€ 186,626
10247 Продам дом с участком в Каролино-Бугазе. На первом этаже: гости…
Дом 2 комнаты
Каролино-Бугаз, Украина
2 Количество комнат
70 м²
1/2 Этаж
€ 42,787
№3636. . . . Продам участок 4 сотки в с. Каролино-Бугаз. Морская сторон…
Дом 9 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
9 Количество комнат
370 м²
1/3 Этаж
€ 218,489
№2816. Предлагается к продаже дом у моря в пос. Каролино-Бугаз. Общая …
Дом 3 комнаты
Каролино-Бугаз, Украина
3 Количество комнат
140 м²
1/3 Этаж
€ 27,311
№2562. Продам дом незавершенной постройки в с. Каролино-Бугаз. Выполне…
Дом
Каролино-Бугаз, Украина
40 м²
€ 13,656
Общая площадь одного дома - 40 кв.м. 2 этажа. Кооператив. 2 линия от лимана. Вода и свет в п…
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