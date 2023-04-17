Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Одесская область
  4. Белгород-Днестровский район

Купить недвижимость в Белгород-Днестровский район, Украина

Karolino-Buhaz Rural Council
7
Затока
1
9 объектов найдено
Дом 15 комнатв Каролино-Бугаз, Украина
Дом 15 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
15 Количество комнат 1 300 м² 1/4 Этаж
€ 364,148
15887 Продам 4-х этажный дом на берегу моря, между морем и лиманом под …
Дом 4 комнатыв Каролино-Бугаз, Украина
Дом 4 комнаты
Каролино-Бугаз, Украина
4 Количество комнат 276 м² 1/2 Этаж
€ 227,593
15879 Продам 2-х этажный дом у моря с участком 7 соток. Основной дом …
Дом 7 комнатв Затока, Украина
Дом 7 комнат
Затока, Украина
7 Количество комнат 160 м² 1/2 Этаж
€ 132,004
14180. Продам 2-х этажный дом в с.Затока вблизи от моря. 7 отдельных ко…
Дом 1 комнатав Затока, Украина
Дом 1 комната
Затока, Украина
1 Количество комнат 26 м² 1/4 Этаж
€ 16,387
10499 . . . В продаже часть дома в пос. Затока у самого берега моря. Об…
Дом 6 комнатв Каролино-Бугаз, Украина
Дом 6 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
6 Количество комнат 198 м² 1/2 Этаж
€ 186,626
10247 Продам дом с участком в Каролино-Бугазе. На первом этаже: гости…
Дом 2 комнатыв Каролино-Бугаз, Украина
Дом 2 комнаты
Каролино-Бугаз, Украина
2 Количество комнат 70 м² 1/2 Этаж
€ 42,787
№3636. . . . Продам участок 4 сотки в с. Каролино-Бугаз. Морская сторон…
Дом 9 комнатв Каролино-Бугаз, Украина
Дом 9 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
9 Количество комнат 370 м² 1/3 Этаж
€ 218,489
№2816. Предлагается к продаже дом у моря в пос. Каролино-Бугаз. Общая …
Дом 3 комнатыв Каролино-Бугаз, Украина
Дом 3 комнаты
Каролино-Бугаз, Украина
3 Количество комнат 140 м² 1/3 Этаж
€ 27,311
№2562. Продам дом незавершенной постройки в с. Каролино-Бугаз. Выполне…
Домв Каролино-Бугаз, Украина
Дом
Каролино-Бугаз, Украина
40 м²
€ 13,656
Общая площадь одного дома - 40 кв.м. 2 этажа. Кооператив. 2 линия от лимана. Вода и свет в п…

Параметры недвижимости в Белгород-Днестровский район, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти