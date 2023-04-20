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Купить квартиру в Белоцерковский район, Украина

Белая Церковь
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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Белая Церковь, Украина
Квартира 1 спальня
Белая Церковь, Украина
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 2/9 Этаж
€ 51,133
Продам 1 ком. Софиевская Борщаговка ЖК Львовское имение # SF-2-503-170 Продам 1-к кварти…

Параметры недвижимости в Белоцерковский район, Украина

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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