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Купить недвижимость в Березовский район, Украина

2 объекта найдено
Дом 6 комнатв Васильевка, Украина
Дом 6 комнат
Васильевка, Украина
6 Количество комнат 270 м² 1/1 Этаж
€ 13,730
15925 Предлагаем к продаже дом в Васильевке Беляевского района. Дом ра…
Дом 3 комнатыв Березовский район, Украина
Дом 3 комнаты
Березовский район, Украина
3 Количество комнат 222 м² 1/1 Этаж
€ 111,877
14086 Продам 1-этажный дом в с.Александровка. Общая площадь 222 кв.м. В…

Параметры недвижимости в Березовский район, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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