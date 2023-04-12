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Купить квартиру с бассейном в Украине

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11 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 50 м²
€ 100,766
ЖК Гринвуд. Спальня, комфортная кухня-студия, санузел совмещен, гардеробная. Дизайнерский р…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 84 м²
€ 137,409
Ясной Поляне-2, удачная правильная планировка, окна на юг и на восток ( морская сторона). Во…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 80 м²
€ 137,409
Парковая зона, обжитой дом с развитой инфраструктурой, охраной, бассейном. СПС. Красивая ква…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 66 м²
€ 80,521
Двухкомнатная квартира в ЖК "Корона Аркадии" . Небольшая квартира в замечательном районе гор…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 95 м²
€ 155,730
Стильная, современная квартира в ЖК "Белый парус". 2 спальни и кухня-столовая. Дорогой ремон…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 75 м²
€ 91,606
Отличный двор. Малоквартирный дом. Чистая парадная на коде. Встроенная итальянская кухня, н…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 84 м²
€ 201,075
Французский бульвар, Закрытая территория, курортная зона. Элитная застройка - клубный дом. К…
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 43 м²
€ 54,963
Аппартаменты с ремонтом, потолок 4м., налоги платит продавец. Нежилой фонд- АППАРТАМЕНТЫ,
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 106 м²
€ 141,989
Видовая квартира, высокое качество строительства, отделки и инженерии. Алюминиевые окна, вит…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 132 м²
€ 120,920
ЖК"Новая Аркадия"-это закрытая, охраняемая территория, развитая инфраструктура (все рядом тр…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 56 м²
€ 45,803
Квартира просторная ,светлая, уютная , в каждой комнате и на кужне лоджия, На полу ламинат+…

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