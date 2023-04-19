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Купить вилла в Зейтинбурну, Турция

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1 объект найдено
Вилла 2 спальнив Зейтинбурну, Турция
Вилла 2 спальни
Зейтинбурну, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 818,188
Виллы в окружении природы в Стамбуле Просторная горизонтальная архитектура с минимальным …
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