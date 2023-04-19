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Купить квартиру в Зейтинбурну, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Зейтинбурну, Турция
Квартира 1 спальня
Зейтинбурну, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 269,988
Современный проект недвижимости в центре Стамбула Проект состоит из роскошных и просторны…
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