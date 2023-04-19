Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Зейтинбурну

Купить недвижимость в Зейтинбурну, Турция

2 объекта найдено
Вилла 2 спальнив Зейтинбурну, Турция
Вилла 2 спальни
Зейтинбурну, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 818,188
Виллы в окружении природы в Стамбуле Просторная горизонтальная архитектура с минимальным …
Квартира 1 спальняв Зейтинбурну, Турция
Квартира 1 спальня
Зейтинбурну, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 269,988
Современный проект недвижимости в центре Стамбула Проект состоит из роскошных и просторны…
Realting.com
Перейти