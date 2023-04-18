Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Yenisehir

Купить недвижимость с бассейном в Yenisehir, Турция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 5 спаленв Doesemealti, Турция
Квартира 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 600 м²
Цена по запросу
Хотите стать владельцем роскошной виллы на продажу в Анталии? Хорошо оборудованный дизайн, б…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 65 м² 3/3 Этаж
€ 133,205
Светлая квартира 1+1 в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 150Вся …
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 140 м² 6/6 Этаж
€ 415,598
Дуплекс 2+1 в новой резиденции в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до мор…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 54 м² 4/4 Этаж
€ 137,177
квартиры с планировкой 1+1 Район: Анталья, Аксу, АлтынташПрекрасный новый жилой комплекс с и…
Квартира 3 комнатыв Payallar, Турция
Квартира 3 комнаты
Payallar, Турция
3 Количество комнат 62 м² 1/1 Этаж
€ 155,002
Изящные апартаменты 2+1 в роскошном комплексе в Payallar. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Ан…
Квартира 2 комнатыв Алтынкум, Турция
Квартира 2 комнаты
Алтынкум, Турция
2 Количество комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 147,058
Уютная квартира 1+1 в новом комплексе в Ermenek Район: Анталья, Муратпаша, ЕрменекШикарный ж…
Квартирав Алания, Турция
Квартира
Алания, Турция
€ 43,472
Новый уникальный проект в районе Махмутлар, который занимает позицию самого интернационально…
Квартира 3 комнатыв Мерсин, Турция
Квартира 3 комнаты
Мерсин, Турция
3 Количество комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 86,220
Потрясающие апартаменты 2+1 в MERSİNРайон: Мерсин, Мезитли, ТеджеРасстояние до моря: 600Жило…
Квартира 1 спальняв Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
2 Количество комнат 96 м² 3/10 Этаж
€ 700,000
Жизнь в самом сердце природы с концепцией роскоши — вот что мы предлагаем вам в &Ccedi…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 110 м² 7/9 Этаж
€ 264,000
Апартаменты от собственника в центре Аланьи. ВНЖ при покупке Планировка квартиры и удобства …
Квартира 4 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² 4 Этаж
€ 117,500
На продажу выставлена  просторная квартира 3+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезит…
Квартира 2 спальнив Алания, Турция
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м²
€ 170,333
НОВА САД Этот проект будет завершен в июне 2023 года Общая площадь объекта: 2800 м2 …

Параметры недвижимости в Yenisehir, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти