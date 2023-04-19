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Купить недвижимость с видом на море в Yayla Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Дом 6 спаленв Yayla Mahallesi, Турция
Дом 6 спален
Yayla Mahallesi, Турция
7 Количество комнат 6 ванных комнат 362 м² Количество этажей 4
€ 2,651,452
  -Эта квартира в форме 5,5 + 1. Эти виллы расположены на берегу моря в Тузле. Он…
Дом 4 спальнив Yayla Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни
Yayla Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 186 м²
€ 1,849,639
  -Эта квартира в форме 3,5 + 1. -Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый…

Параметры недвижимости в Yayla Mahallesi, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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