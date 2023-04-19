Купить дом с видом на море в Yayla Mahallesi, Турция

Дом 6 спален Yayla Mahallesi, Турция 7 Количество комнат 6 ванных комнат 362 м² Количество этажей 4

€ 2,651,452

-Эта квартира в форме 5,5 + 1. Эти виллы расположены на берегу моря в Тузле. Он…