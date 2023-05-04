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Жильё в Yalikavak, Турция

1 объект найдено
Вилла 4 спальни с Вид на жительство и гражданство в Yalikavak, Турция
Вилла 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Yalikavak, Турция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 1,160,000
Realting.com
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