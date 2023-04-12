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Купить вилла возле озера в Турции

Ускюдар
4
Fatih Mahallesi
8
Айдын
8
Бейликдюзю
2
Шишли
1
Измит
4
Tuerkmen Mahallesi
7
Кючюкчекмедже
2
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1 объект найдено
Вилла 5 комнатв Degirmendere, Турция
Вилла 5 комнат
Degirmendere, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 810 м² Количество этажей 2
€ 364,000

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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