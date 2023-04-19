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Купить недвижимость с видом на море в Vanimehmet Mahallesi, Турция

Kestel
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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Kestel, Турция
Квартира 3 спальни
Kestel, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 687,500
Расположение комплекса: Кестель  Комната: 3 + 1 Чистая квм: 210 м2 Год постройки: 20…

Параметры недвижимости в Vanimehmet Mahallesi, Турция

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