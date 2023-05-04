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Виллы в Usak Municipality, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Calikhasan, Турция
Вилла 5 спален
Calikhasan, Турция
7 Количество комнат 300 м²
€ 365,505
Вилла с 5тью спальнями 300м² в Чаталкей, в 5 минутах езды от пляжа. Вилла с великолепны…

Параметры недвижимости в Usak Municipality, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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