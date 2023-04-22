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Жильё с видом на море в Ускюдар, Турция

2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
5 Количество комнат 361 м² 3/3 Этаж
€ 3,049,000
Уникальные апартаменты 4+1 с большой площадью в тихом охраняемом комплексе в центре Стамбула…
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат 293 м² 2/2 Этаж
€ 2,117,000
Уникальные апартаменты 3+1 с большой площадью в тихом охраняемом комплексе в центре Стамбула…
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