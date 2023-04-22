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Дуплексы с бассейном в Ускюдар, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ускюдар, Турция
3 Количество комнат 137 м² 5/5 Этаж
€ 646,400
Дуплекс 2+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос К…
Дуплекс 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат 231 м² 5/5 Этаж
€ 922,700
Дуплекс 3+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос К…
Дуплекс 5 комнат в Ускюдар, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ускюдар, Турция
5 Количество комнат 258 м² 5/5 Этаж
€ 1,096,000
Дуплекс 4+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос К…
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