Дуплекс 3 комнаты Ускюдар, Турция 3 Количество комнат 137 м² 5/5 Этаж

€ 646,400

Дуплекс 2+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос К…