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Кондо в Ускюдар, Турция

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 4 спальни в Ускюдар, Турция
Кондо 4 спальни
Ускюдар, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 278 м² 8/12 Этаж
€ 1,441,896
Роскошная республика в самом сердце Ускюдара Квартира народная в комплексе, который явянецк…
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