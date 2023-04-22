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Квартиры с бассейном в Ускюдар, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 502,000
Представляем вашему вниманию проект жилого комплекса общей площадью 224 тыс. м2, состоящего …
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат 293 м² 2/2 Этаж
€ 2,117,000
Уникальные апартаменты 3+1 с большой площадью в тихом охраняемом комплексе в центре Стамбула…
Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
5 Количество комнат 361 м² 3/3 Этаж
€ 3,049,000
Уникальные апартаменты 4+1 с большой площадью в тихом охраняемом комплексе в центре Стамбула…
Квартира 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ускюдар, Турция
3 Количество комнат 166 м² 5/5 Этаж
€ 693,200
Квартира 2+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос …
Квартира 1 спальня в Ускюдар, Турция
Квартира 1 спальня
Ускюдар, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 409,350
Квартира в Ускюдар, Турция
Квартира
Ускюдар, Турция
€ 270,356
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ В СТАМБУЛЕ НА АЗИАТСКОЙ СТОРОНЕ Места в резиденциях предназначены для обеспе…
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