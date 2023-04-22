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Турция
Мраморноморский регион
Ускюдар
Жильё в Ускюдар, Турция
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20 объектов найдено
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Кондо 4 спальни
Ускюдар, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
278 м²
8/12 Этаж
€ 1,441,896
Роскошная республика в самом сердце Ускюдара Квартира народная в комплексе, который явянецк…
Квартира 4 спальни
Ускюдар, Турция
5 Количество комнат
256 м²
Количество этажей 8
€ 1,505,939
Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Т…
Квартира 3 спальни
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат
81 м²
Количество этажей 8
€ 627,047
Новая резиденция с зеленой зоной, бассейном и детским клубом, Стамбул, Турция Резиденция ра…
Квартира 3 спальни
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 432
Проект квартиры для семейного отдыха в Стамбуле Каковы особенности Lim Bahce (IP-501)? …
Квартира 2 спальни
Ускюдар, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 261,991
Просторные квартиры в центре Стамбула Комплекс Nefes Cengelkoy многое может предложить св…
Квартира 3 спальни
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат
186 м²
Количество этажей 5
€ 1,475,271
Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция Резиденция располагает крытым бассейном…
Квартира 2 спальни
Ускюдар, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 462,000
Он состоит из 5,465 блоков и 3 квартир на общей площади 75 квадратных метров земли. Serene C…
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 502,000
Представляем вашему вниманию проект жилого комплекса общей площадью 224 тыс. м2, состоящего …
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
5 Количество комнат
361 м²
3/3 Этаж
€ 3,049,000
Уникальные апартаменты 4+1 с большой площадью в тихом охраняемом комплексе в центре Стамбула…
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат
293 м²
2/2 Этаж
€ 2,117,000
Уникальные апартаменты 3+1 с большой площадью в тихом охраняемом комплексе в центре Стамбула…
Квартира 3 комнаты
Ускюдар, Турция
3 Количество комнат
166 м²
5/5 Этаж
€ 693,200
Квартира 2+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос …
Дуплекс 3 комнаты
Ускюдар, Турция
3 Количество комнат
137 м²
5/5 Этаж
€ 646,400
Дуплекс 2+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос К…
Дуплекс 4 комнаты
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат
231 м²
5/5 Этаж
€ 922,700
Дуплекс 3+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос К…
Дуплекс 5 комнат
Ускюдар, Турция
5 Количество комнат
258 м²
5/5 Этаж
€ 1,096,000
Дуплекс 4+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос К…
Многоуровневые квартиры 6 спален
Ускюдар, Турция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
490 м²
€ 2,204,299
Кошуйолу Кору ЭвлериОписание проектаПодходит для гражданстваНазвание Deed готовоГотов к пере…
Дом 3 спальни
Ускюдар, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
184 м²
€ 621,818
Неф Кандилликраткое изложениеНеф приезжает в Кандилли, чтобы предложить комфортную и спокойн…
Квартира
Ускюдар, Турция
€ 578,689
Почему это свойство؟ Он находится в центре города посреди двух мостов, откуда открывается з…
Квартира
Ускюдар, Турция
€ 535,548
Почему это свойство؟ Это семейный проект на окраине Босфора, в одном из лучших азиатских ра…
Квартира 1 спальня
Ускюдар, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 409,350
Квартира
Ускюдар, Турция
€ 270,356
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ В СТАМБУЛЕ НА АЗИАТСКОЙ СТОРОНЕ Места в резиденциях предназначены для обеспе…
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