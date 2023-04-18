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Купить квартиру в Умрание, Турция

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8 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Умрание, Турция
Квартира 3 спальни
Умрание, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 610,276
Резиденция с 5-звездочными гостиничными услугами в Стамбуле Какие есть особенности ORYAPA…
Квартира 2 спальнив Умрание, Турция
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 572,721
Домашний офис рядом со Стамбульским финансовым центром Недвижимость включает в себя кварт…
Квартира 4 спальнив Умрание, Турция
Квартира 4 спальни
Умрание, Турция
5 Количество комнат 190 м² Количество этажей 34
€ 995,000
Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция Жилой комплекс …
Квартира 3 спальнив Умрание, Турция
Квартира 3 спальни
Умрание, Турция
4 Количество комнат 136 м² Количество этажей 14
€ 820,000
Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция …
Квартирав Умрание, Турция
Квартира
Умрание, Турция
€ 253,478
Почему это свойство؟ По данным Forbes, самые высокие стандарты размещения и самый высокий п…
Квартирав Умрание, Турция
Квартира
Умрание, Турция
€ 222,945
Почему это свойство؟ Здесь вы можете насладиться самыми красивыми достопримечательностями и…
Квартирав Умрание, Турция
Квартира
Умрание, Турция
€ 195,830
Почему это свойство؟ Жизнь в самом сердце живописной природы, в городской местности со мног…
Квартирав Умрание, Турция
Квартира
Умрание, Турция
€ 41,677
Почему это свойство؟ Расположение проекта характерно для азиатской стороны города двух конт…
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