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Дома с видом на море в Tuerkmen Mahallesi, Турция

Kusadasi
5
1 объект найдено
Дом 1 спальня в Kusadasi, Турция
Дом 1 спальня
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
Цена по запросу
ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЗАКРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ КОМПЛЕКСЕ В ГОРОДЕ КУШАДАСЫ.УДОБНОЕ М…

Параметры недвижимости в Tuerkmen Mahallesi, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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