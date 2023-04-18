Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Черноморский регион

Купить недвижимость в Трабзон, Турция

Трабзон
2
4 объекта найдено
Квартира 4 спальнив Черноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Черноморский регион, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 187 м² Количество этажей 25
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Черноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Черноморский регион, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 192 м²
Цена по запросу
Квартирав Bengisu, Турция
Квартира
Bengisu, Турция
€ 65,906
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект является одним из лучших растущих проектов в сфере недвижимости на Кип…
Квартирав Bengisu, Турция
Квартира
Bengisu, Турция
€ 43,022
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект - идеальная возможность для тех, кто ищет отличную резиденцию рядом с …

Параметры недвижимости в Трабзон, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти