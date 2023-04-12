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Купить таунхаус с бассейном в Турции

Fatih Mahallesi
8
Айдын
8
Бейликдюзю
2
Шишли
1
Измит
4
Tuerkmen Mahallesi
7
Кючюкчекмедже
2
Авджылар
2
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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнатв Аланья, Турция
Таунхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 4 Этаж
€ 250,000
Полным ходом идет строительство самого уникального проекта, одного из самых масштабных жилых…

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
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