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Купить таунхаус возле озера в Турции

Шишли
1
Измит
4
Tuerkmen Mahallesi
7
Кючюкчекмедже
2
Авджылар
2
Восточная Анатолия
1
Башакшехир
2
Bahcelievler Mahallesi
1
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с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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