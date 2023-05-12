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Турция
Средиземноморский регион
Toroslar
Жильё с бассейном в Toroslar, Турция
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6 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Yalinayak, Турция
2
48 м²
12/12
€ 59,000
Просторные новые квартиры в новом комплексе, планировкой 1+1 и 2+1 в строящемся комплексе в …
Квартира 2 комнаты
Yalinayak, Турция
2
44 м²
10/10
€ 53,000
СТАРТ ПРОДАЖ! ЦЕНЫ «0» УРОВНЯ! УСПЕЙТЕ СТАТЬ ПЕРВЫМИ! ВСЕГО ГО…
Квартира 3 комнаты
Yalinayak, Турция
3
100 м²
12/12
€ 223,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 2+1 и 3+1 площадью от 100 до 135 кв.м. в комплексе из…
Квартира 2 комнаты
Yalinayak, Турция
2
51 м²
12/12
€ 73,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 площадью 51 кв.м. в комплексе из 12 этажей. Компл…
Квартира 2 комнаты
Yalinayak, Турция
2
50 м²
12/12
€ 75,000
"Zera Homes" предлагает на продажу 1+1 и 2+1 квартиры площадью от 50 до 79 кв.м. с видом на …
Квартира 3 комнаты
Yalinayak, Турция
3
95 м²
14/14
€ 95,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 14-этажном комплексе в районе Тедже…
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