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Жильё с видом на море в Toroslar, Турция

5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/14
€ 73,000
1+1 – 74М2 2+1 – 99М2 1. Индивидуальная система газового отопления. 2. …
Квартира 2 комнаты в Yalinayak, Турция
Квартира 2 комнаты
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 10/10
€ 53,000
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Квартира 3 комнаты в Yalinayak, Турция
Квартира 3 комнаты
Yalinayak, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 12/12
€ 223,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 2+1 и 3+1 площадью от 100 до 135 кв.м. в комплексе из…
Квартира 2 комнаты в Yalinayak, Турция
Квартира 2 комнаты
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 12/12
€ 75,000
"Zera Homes" предлагает на продажу 1+1 и 2+1 квартиры площадью от 50 до 79 кв.м. с видом на …
Квартира 3 комнаты в Yalinayak, Турция
Квартира 3 комнаты
Yalinayak, Турция
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 14/14
€ 95,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 14-этажном комплексе в районе Тедже…
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