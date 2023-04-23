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Виллы в Текирдаг, Турция

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1 объект найдено
Вилла 8 спален в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 8 спален
Мраморноморский регион, Турция
9 Количество комнат 7 ванных комнат 601 м² Количество этажей 3
€ 1,335,021
Роскошь ждет вас в самом сердце природы и всего в 54 минутах от Стамбула. ( Zeray Country Ba…

Параметры недвижимости в Текирдаг, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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