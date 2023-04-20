ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1375
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Купить недвижимость с видом на горы в Текирдаг, Турция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 комнаты
Каракокали, Турция
4 Количество комнат
215 м²
4/4 Этаж
€ 264,000
Апартаменты от собственника в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства к…
Дуплекс 3 комнаты
Tuerkler, Турция
3 Количество комнат
120 м²
3/3 Этаж
€ 118,862
Просторный дуплекс 2+1 в новом комплексеРайон: Анталья, Аланья, ПаялларПРОЕКТ РАСПОЛОЖЕН В Р…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
130 м²
3/3 Этаж
€ 372,047
Роскошная Квартира 2+1 в Mahmutlar у моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
85 м²
1/1 Этаж
€ 101,951
Новая квартира 2+1 в прекрасном тихом комплексе в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние д…
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
120 м²
3/3 Этаж
€ 169,016
Новая квартира 2+2 с отдельной кухней и правом на получение ВНЖ в ÇIPLAKLI Район: Анталья, А…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
82 м²
1/1 Этаж
€ 116,929
Очаровательная Квартира 2+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1600Комплекс…
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
110 м²
4/4 Этаж
€ 138,189
Роскошный дуплекс 2+1 в Oba с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, ОбаВсе необходимое в пеше…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
52 м²
1/1 Этаж
€ 154,134
Квартира 1+1 с качественной отделкой в новом тихом комплексе в HACETРайон: Анталья, Аланья, …
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
180 м²
4/4 Этаж
€ 497,674
Жилой КомплексРайон: Анталья, АланьяНа территории & SPA комплекса: 1 большой бассейн, 1 …
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
55 м²
4/4 Этаж
€ 111,614
Квартира 1+1 в уютном жилом комплексе на 46 квартирРайон: Анталья, АланьяКвартира 1+1, в уют…
Квартира 2 комнаты
Isikli, Турция
2 Количество комнат
48 м²
4/4 Этаж
€ 50,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры, планировкой 1+1, площадью 48 кв.м, и 2+1, площа…
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
273 м²
Цена по запросу
Book your place in this exclusive project that will soon become one of the most in-demand pr…
Параметры недвижимости в Текирдаг, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты