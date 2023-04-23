Вилла 8 спален Мраморноморский регион, Турция 9 Количество комнат 7 ванных комнат 601 м² Количество этажей 3

€ 1,335,021

Роскошь ждет вас в самом сердце природы и всего в 54 минутах от Стамбула. ( Zeray Country Ba…