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Купить недвижимость в Текирдаг, Турция

2 объекта найдено
Вилла 8 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 8 спален
Мраморноморский регион, Турция
9 Количество комнат 7 ванных комнат 601 м² Количество этажей 3
€ 1,335,021
Роскошь ждет вас в самом сердце природы и всего в 54 минутах от Стамбула. ( Zeray Country Ba…
Дом 8 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Дом 8 спален
Мраморноморский регион, Турция
9 Количество комнат 7 ванных комнат 601 м² Количество этажей 3
€ 975,195

Параметры недвижимости в Текирдаг, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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