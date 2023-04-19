ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1944
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Tarsus
Квартиры
Купить квартиру в Tarsus, Турция
Квартира
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат
100 м²
5/5 Этаж
€ 209,000
Новые апартаменты в районе, открытом для получения ВНЖПланировка и удобства комплекса Компан…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
240 м²
12/12 Этаж
€ 385,000
Апартаменты от собственника. Вариант для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобст…
Квартира 2 спальни
Средиземноморский регион, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
4/5 Этаж
€ 70,340
ID AN 23923 Район: Анталия, Мазыдаы Тип объекта: строящееся жилье Кол-во …
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат
155 м²
1/2 Этаж
€ 445,510
Дуплекс вилла 5+2 в GAZİPAŞAРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаВсе комнаты с видом на море#1347
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
185 м²
8/8 Этаж
€ 206,844
Современный дуплекс 4+1 Район: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до моря: 700Дуплекс 4+1, им…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
125 м²
1/1 Этаж
€ 151,685
Прекрасная Квартира 2+1 в Mahmutlar у моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до мор…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
95 м²
3/3 Этаж
€ 339,436
Просторная квартира 2+1 с видом на море в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларКвартира…
Квартира 3 спальни
Махмутлар центр, Турция
1 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
Цена по запросу
Mahmutlar is one of the most developed, prestigious, and popular areas of Alanya. Apartment …
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
45 м²
1/1 Этаж
€ 115,717
Квартира в новостройке с качественным ремонтом в Оба 1+1Район: Анталья, Аланья, ОбаРасстояни…
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
140 м²
4/4 Этаж
€ 256,300
Апартаменты от собственника в районе пляжа Клеопатра. ВНЖ при покупке Планировка квартиры и …
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
95 м²
4/4 Этаж
€ 132,592
Квартира 2+1 с потрясающим видом на море и горыРайон: Анталья, Аланья, ОбаКвартира 2+1 в одн…
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
4 Этаж
€ 244,200
Рады представить Вам новый проект элитного жилого комплекса в популярном районе Оба. Совреме…
Параметры недвижимости в Tarsus, Турция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты