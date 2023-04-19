Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Tarsus
  5. Квартиры

Купить квартиру в Tarsus, Турция

Квартира В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат 100 м² 5/5 Этаж
€ 209,000
Новые апартаменты в районе, открытом для получения ВНЖПланировка и удобства комплекса Компан…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 240 м² 12/12 Этаж
€ 385,000
Апартаменты от собственника. Вариант для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобст…
Квартира 2 спальнив Средиземноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Средиземноморский регион, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 4/5 Этаж
€ 70,340
ID AN 23923   Район: Анталия, Мазыдаы Тип объекта: строящееся жилье Кол-во …
Вилла 7 комнатв Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат 155 м² 1/2 Этаж
€ 445,510
Дуплекс вилла 5+2 в GAZİPAŞAРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаВсе комнаты с видом на море#1347
Квартира 5 комнатв Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 185 м² 8/8 Этаж
€ 206,844
Современный дуплекс 4+1 Район: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до моря: 700Дуплекс 4+1, им…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 125 м² 1/1 Этаж
€ 151,685
Прекрасная Квартира 2+1 в Mahmutlar у моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до мор…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 95 м² 3/3 Этаж
€ 339,436
Просторная квартира 2+1 с видом на море в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларКвартира…
Квартира 3 спальнив Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 спальни
Махмутлар центр, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
Цена по запросу
Mahmutlar is one of the most developed, prestigious, and popular areas of Alanya. Apartment …
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 115,717
Квартира в новостройке с качественным ремонтом в Оба 1+1Район: Анталья, Аланья, ОбаРасстояни…
Квартира 4 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 140 м² 4/4 Этаж
€ 256,300
Апартаменты от собственника в районе пляжа Клеопатра. ВНЖ при покупке Планировка квартиры и …
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 95 м² 4/4 Этаж
€ 132,592
Квартира 2+1 с потрясающим видом на море и горыРайон: Анталья, Аланья, ОбаКвартира 2+1 в одн…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 4 Этаж
€ 244,200
Рады представить Вам новый проект элитного жилого комплекса в популярном районе Оба. Совреме…

Параметры недвижимости в Tarsus, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти