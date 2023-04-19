Купить недвижимость в Tarsus, Турция

Квартира 2 комнаты Аланья, Турция 2 Количество комнат 36 м² 1/1 Этаж

€ 173,479

Новая квартира 1+1 в небольшом и уютном комплексе с фитнесом и сауной в ŞEKERHANEРайон: Анта…