Купить квартиру с бассейном в Tahtakale Mahallesi, Турция

Квартира 4 комнаты Tahtakale Mahallesi, Турция 4 Количество комнат 155 м² 10/10 Этаж

€ 546,200

Роскошная квартира 3+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…