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Купить квартиру с бассейном в Tahtakale Mahallesi, Турция

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7 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 155 м² 10/10 Этаж
€ 546,200
Роскошная квартира 3+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
Квартира 5 комнатв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Tahtakale Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 203 м² 15/15 Этаж
€ 763,500
Роскошная квартира 4+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
Квартира 3 комнатыв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 111 м² 5/5 Этаж
€ 399,100
Роскошная квартира 2+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
Квартира 2 комнатыв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 294,200
Роскошная квартира 1+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
Квартира 3 комнатыв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 87 м² 1/1 Этаж
€ 262,300
Шикарные Апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный ком…
Квартира 4 комнатыв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 167 м² 1/1 Этаж
€ 505,900
Роскошные Апартаменты 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный ко…
Квартира 2 комнатыв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 54 м² 2/2 Этаж
€ 187,400
Прекрасные Апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный к…

Параметры недвижимости в Tahtakale Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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