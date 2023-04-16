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Купить недвижимость в Tahtakale Mahallesi, Турция

21 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 163 м² 3/3 Этаж
€ 462,200
Новая просторная квартира 3+1 в зеленом новом районе Стамбула в современном стиле со spa-зон…
Квартира 3 комнатыв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 119 м² 3/3 Этаж
€ 333,100
Новая просторная квартира 2+1 в зеленом новом районе Стамбула в современном стиле со spa-зон…
Квартира 3 спальнив Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 163 м² Количество этажей 15
€ 257,184
Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Ту…
Квартира 4 спальнив Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 215 м² Количество этажей 10
€ 637,448
Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция Резид…
Квартира 2 спальнив Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 242,000
900 м до канала Стамбул: почему инвестиции рядом со Стамбульским каналом - это идеальные инв…
Квартира 2 спальнив Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 343,000
Общая информация Подходит для гражданства Титул дела готовы 900 м до канала Стамбу…
Квартира 4 комнатыв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 155 м² 10/10 Этаж
€ 546,200
Роскошная квартира 3+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
Квартира 5 комнатв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Tahtakale Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 203 м² 15/15 Этаж
€ 763,500
Роскошная квартира 4+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
Квартира 3 комнатыв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 111 м² 5/5 Этаж
€ 399,100
Роскошная квартира 2+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
Квартира 2 комнатыв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 294,200
Роскошная квартира 1+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
Квартира 3 комнатыв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 87 м² 1/1 Этаж
€ 262,300
Шикарные Апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный ком…
Квартира 4 комнатыв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 167 м² 1/1 Этаж
€ 505,900
Роскошные Апартаменты 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный ко…
Квартира 2 комнатыв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 54 м² 2/2 Этаж
€ 187,400
Прекрасные Апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный к…
Квартира 4 спальнив Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 346 м²
€ 513,398
Trust and Happiness is the address of happiness… Evleri Project 4, which stands ou…
Квартира 3 спальнив Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м²
€ 252,195
Trust and Happiness is the address of happiness… Evleri Project 4, which stands ou…
Квартира 2 спальнив Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м²
€ 220,671
Trust and Happiness is the address of happiness… Evleri Project 4, which stands ou…
Квартира 3 спальнив Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 472,866
Все мечты разные. Есть те, кто мечтает о большем, и те, кто доволен маленькими мечтами. Resi…
Квартира 2 спальнив Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 246,791
Все и № 39, мечты разные. Есть те, кто мечтает о большем, и те, кто доволен маленькими мечта…
Квартира 1 спальняв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Tahtakale Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 152,218
Все и № 39, мечты разные. Есть те, кто мечтает о большем, и те, кто доволен маленькими мечта…
Квартира 1 спальняв Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Tahtakale Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 229 м²
€ 286,600
With the 'Bahçeşehir' project, which will rise in Istanbul Bahçeşehir,…
Квартирав Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира
Tahtakale Mahallesi, Турция
€ 229,166
Почему это свойство؟ Его расположение в Испартакуле, новейшем районе Бахчезехира, считается…

Параметры недвижимости в Tahtakale Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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