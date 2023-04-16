ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
892
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Tahtakale Mahallesi
Купить недвижимость в Tahtakale Mahallesi, Турция
Очистить
21 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 4 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
163 м²
3/3 Этаж
€ 462,200
Новая просторная квартира 3+1 в зеленом новом районе Стамбула в современном стиле со spa-зон…
Квартира 3 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
119 м²
3/3 Этаж
€ 333,100
Новая просторная квартира 2+1 в зеленом новом районе Стамбула в современном стиле со spa-зон…
Квартира 3 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
163 м²
Количество этажей 15
€ 257,184
Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Ту…
Квартира 4 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
215 м²
Количество этажей 10
€ 637,448
Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция Резид…
Квартира 2 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 242,000
900 м до канала Стамбул: почему инвестиции рядом со Стамбульским каналом - это идеальные инв…
Квартира 2 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 343,000
Общая информация Подходит для гражданства Титул дела готовы 900 м до канала Стамбу…
Квартира 4 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
155 м²
10/10 Этаж
€ 546,200
Роскошная квартира 3+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
Квартира 5 комнат
Tahtakale Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
203 м²
15/15 Этаж
€ 763,500
Роскошная квартира 4+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
Квартира 3 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
111 м²
5/5 Этаж
€ 399,100
Роскошная квартира 2+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
Квартира 2 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
2 Количество комнат
70 м²
1/1 Этаж
€ 294,200
Роскошная квартира 1+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
Квартира 3 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
87 м²
1/1 Этаж
€ 262,300
Шикарные Апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный ком…
Квартира 4 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
167 м²
1/1 Этаж
€ 505,900
Роскошные Апартаменты 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный ко…
Квартира 2 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
2 Количество комнат
54 м²
2/2 Этаж
€ 187,400
Прекрасные Апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный к…
Квартира 4 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
346 м²
€ 513,398
Trust and Happiness is the address of happiness… Evleri Project 4, which stands ou…
Квартира 3 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
163 м²
€ 252,195
Trust and Happiness is the address of happiness… Evleri Project 4, which stands ou…
Квартира 2 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
129 м²
€ 220,671
Trust and Happiness is the address of happiness… Evleri Project 4, which stands ou…
Квартира 3 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
€ 472,866
Все мечты разные. Есть те, кто мечтает о большем, и те, кто доволен маленькими мечтами. Resi…
Квартира 2 спальни
Tahtakale Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 246,791
Все и № 39, мечты разные. Есть те, кто мечтает о большем, и те, кто доволен маленькими мечта…
Квартира 1 спальня
Tahtakale Mahallesi, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 152,218
Все и № 39, мечты разные. Есть те, кто мечтает о большем, и те, кто доволен маленькими мечта…
Квартира 1 спальня
Tahtakale Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
229 м²
€ 286,600
With the 'Bahçeşehir' project, which will rise in Istanbul Bahçeşehir,…
Квартира
Tahtakale Mahallesi, Турция
€ 229,166
Почему это свойство؟ Его расположение в Испартакуле, новейшем районе Бахчезехира, считается…
Параметры недвижимости в Tahtakale Mahallesi, Турция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты