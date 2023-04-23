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Жильё в Султанбейли, Турция

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Султанбейли, Турция
Квартира 3 спальни
Султанбейли, Турция
4 Количество комнат 153 м² Количество этажей 11
€ 330,954
Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Тур…
Квартира 1 спальня роскошные апартаменты в Султанбейли, Турция
Квартира 1 спальня роскошные апартаменты
Султанбейли, Турция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м²
€ 328,550
The Cer İstanbul project will set a global example in fields such as proper restoration of h…
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