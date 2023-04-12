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Купить квартира-студия с бассейном в Турции

Tuerkmen Mahallesi
6
Кючюкчекмедже
10
Авджылар
10
Восточная Анатолия
11
Башакшехир
10
Bahcelievler Mahallesi
10
Бурса
11
Кютахья
8
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1 объект найдено
Студия 1 комнатав Инжекум, Турция
Студия 1 комната
Инжекум, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/5 Этаж
€ 46,200
Вашему вниманию предлагается комфортная квартира в районе Авсаллар - красивом курортном райо…

Параметры недвижимости в Турции

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