Купить квартира-студия с видом на море в Турции

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Студия 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
3/5 Этаж
€ 220,000
Южный вид на город и море Расстояние до моря 200 м Общие характеристики Тип Квартира К…
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