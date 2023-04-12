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Купить квартира-студия с видом на горы в Турции

Стамбул
20
Mezitli
23
Картал
21
Tahtakale Mahallesi
21
Ускюдар
16
Кырыккале
19
Cankiri
19
Fatih Mahallesi
10
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