Купить квартира-студия с видом на горы в Турции

Квартира 2 комнаты Аланья, Турция 2 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж

€ 127,974

Квартира 1+1 в центрте Оба Район: Анталья, Аланья, ОбаКвартира в Оба 1+1. В комплексе имеетс…