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Дуплексы в Шишли, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Шишли, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Шишли, Турция
4 Количество комнат 200 м² 7/7 Этаж
€ 899,300
Роскошный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамбуле, …
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